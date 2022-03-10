الكرملين: الاقتصاد الروسي يمر بصدمة ونواجه حرباً غير مسبوقة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الكرملين اليوم، أن الاقتصاد الروسي يمر بصدمة، وأن الحرب الاقتصادية ضد روسيا غير مسبوقة.
وأوضح أن أوكرانيا طلبت مرارا ترتيب محادثات بين الرئيس بوتين وزيلينسكي، مؤكدًا أن فتح تحققًا في حادثة الهجوم على مستشفى في ماريوبول، بعدما طلب من الجيش معلومات حول قصف مستشفى الأطفال.
وفي وقت سابق كشف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه ليس من الواضح مدى استمرار الاضطرابات في أسواق النفط، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة شنت حربًا اقتصادية على موسكو.
وأضاف أن أمريكا أعلنت الحرب الاقتصادية على روسيا ، فيما تسعى الحكومة الروسية إلى فرض إجراءات للحد من التداعيات الاقتصادية للعقوبات.
يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام أوكرانية، أن مهاجمين روس اختطفوا نائب المجلس الإقليمي في مدينة ميليتوبول.
فيما أعلن وزير الخارجية الروسي، أن المدنيين في أوكرانيا أصبحوا رهائن ودروعا بشرية على يد الكتائب المتطوعة وقوات الدفاع الإقليمي.
وكشفت وزارة الدفاع البريطانية، أن الجيش الروسي يتكبد خسائر مستمرة في شمال غرب “كييف”، وأن الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا تراجعت هذا الأسبوع.
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