شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأوكراني: لن نستسلم أبدًا لروسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: إنه بذل قصارى جهده مع وزير الخارجية الروسي لافروف للتوصل إلى حل للأزمة، مؤكدًا أن أوكرانيا لن تستسلم أبدًا لروسيا، وأن بلاده على استعداد لحلول دبلوماسية متوازنة.

ووصف كوليبا، اجتماعه بنظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم، بأنه كان صعبًا، وقال إنه كان يعتقد أن لافروف لديه الصلاحية في اتخاذ القرارات، لافتًا إلى بذله كافة الجهود لإيجاد حل دبلوماسي للكارثة في أوكرانيا.

وأفاد كوليبا بعد انتهاء اجتماعه مع وزير خارجية روسيا وتركيا في مدينة أنطاليا: بأن “موقف لافروف يعني أن روسيا ستواصل حربها” وتابع: “كنت أود الخروج من الاجتماع بضمانات بشأن الممرات الإنسانية لاسيما فيما يخص ماريوبول”.

وأضاف كوليبا: “ناقشنا أيضًا قضية وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة لحل المسائل الإنسانية الأكثر إلحاحًا”.

وأكد أنه على استعداد “للقاء نظيري الروسي بغية السعي لإيجاد حلول دبلوماسية لإيقاف معاناة المدنيين”.

والتقى دميترو كوليبا نظيره الروسي لافروف، اليوم، في أول اجتماع دبلوماسي على هذا المستوى منذ العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير، وبعد انتهاء الاجتماع بدأ لافروف مؤتمره الصحفي بالتزامن مع مؤتمر نظيره الأوكراني.