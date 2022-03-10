شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسي: “البنتاجون” يطور تجارب بيولوجية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه ناقش مع نظيره الأوكراني تناول الإجراءات العسكرية، بخصوص مصير مدنيين يتم استخدامهم دروعًا بشرية، مؤكدًا أن “روسيا حددت رؤيتها في السابق في انتظار رد القيادة الأوكرانية”.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقب مباحثات جمعته بنظيره الأوكراني، إننا مستعدون لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وشدد على ضرورة تحقيق نتائج من خلال تسوية شاملة للأزمة من خلال أخذ مصالح جميع الدول بالاعتبار، مؤكدًا أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الخطة الموضوعة لها.

واتهم وزير الخارجية الروسي، وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” بـ”تطوير تجارب بيولوجية في أوكرانيا”، كما اتهم أوكرانيا بأنها ترغب بعقد الاجتماعات فقط من أجل الاجتماع، وأن هناك مرتزقة يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية، كما اتهمها باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وقال لافروف إن موسكو لا تخطط لمهاجمة أي دولة أوروبية، لكنه عاد واتهم الاتحاد الأوروبي بانتهاك كل المواثيق، وتقديم الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، محذرًا من وصولها لأيادي “الإرهابيين” واستخدامها ضد الطائرات المدنية.

والتقى لافروف نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم، في أول اجتماع دبلوماسي على هذا المستوى منذ العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير، وبعد انتهاء الاجتماع بدأ لافروف مؤتمره الصحفي بالتزامن مع مؤتمر نظيره الأوكراني.