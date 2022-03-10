شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: إيران تُسلح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية وتزعزع الأمن في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت جامعة الدول العربية، رفضها الممارسات الخطيرة والمرفوضة للنظام الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكدت رفضها قيام إيران بتسليح عناصر انفصالية تهدد أمن واستقرار المغرب، مشيرة إلى أنه يتوجب التضامن مع المغرب في مواجهة تدخلات النظام الإيراني في شؤونه الداخلية.

فيما أقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في القاهرة، قرارا، اتخذته اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكد المجلس الوزاري في قراره رفض كل أشكال الاعتداء أو التدخل الأجنبي والخارجي في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية بشكل مباشر أو غير مباشر، وخصوصا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزة الأمن والاستقرار الإقليمي.

وطالب النظام الايراني بالكف والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات التي تؤجج النزاعات والصراعات في المنطقة العربية وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية.