بكين تغلق جزءاً من بحر الصين الجنوبي للبحث عن طائرة محطمة

10 مارس , 2022
بكين: قالت وكالة المخابرات في تايوان اليوم الخميس، إن الصين أغلقت جزءاً من بحر الصين الجنوبي قريب من فيتنام هذا الشهر للبحث عن طائرة محطمة، لتعطي بذلك تفسيراً بديلاً لتدريب وصفته بكين بأنه مناورات عسكرية.
كانت الصين قد ذكرت يوم الجمعة أنها تجري تدريبات تستمر أكثر من أسبوع في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه في منطقة واقعة بين إقليم هاينان بجنوب الصين وفيتنام، ونبهت سفن الشحن إلى البقاء بعيداً.
وفي تقرير إلى البرلمان قال مكتب الأمن القومي التايواني إن طائرة صينية تحطمت، وإن الصين أعلنت إغلاق المنطقة لحين تمشيطها وكذلك لإجراء تدريبات، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
ولم تعلن الصين عن تحطم أي طائرة عسكرية في المنطقة، ولم ترد وزارة الدفاع حتى الآن على طلب للتعقيب.
وقدمت وزارة الخارجية الفيتنامية احتجاجاً للصين على التدريبات العسكرية، ورفضت وزارة الخارجية الصينية هذه الشكوى.
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