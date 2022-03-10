شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الروسية تؤكد أنها لا نعتزم المشاركة في أنشطة مجلس أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن روسيا لا تعتزم المشاركة في أنشطة "مجلس أوروبا" بسبب تقويض الدول الغربية لها.



وقالت الوزارة إن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، المعادية لروسيا، تستغل أغلبيتها المطلقة في (لجنة وزراء مجلس أوروبا)، وتواصل مسارها باتجاه تدمير مجلس أوروبا، والمجال الإنساني والقانوني المشترك في أوروبا"، وفقاً لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية.

واستطردت الوزارة بالقول: "مسار الأحداث أصبح لا رجعة فيه، وروسيا لا تنوي تحمل الأعمال الهدامة التي يقوم بها الغرب".