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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين يؤكد أنه لا معلومات عن خطط لمحادثات جديدة مع أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، علمه بوجود خطط لعقد المزيد من المحادثات حتى اللحظة مع الجانب الأوكراني.
يأتي هذا بينما تستضيف تركيا محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا، بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.
ووفقاً لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية، طلب الصحافيون من بيسكوف في مؤتمر صحافي التعليق على معلومات تفيد بأن المحادثات قد تتواصل اليوم الخميس أو غداً الجمعة، فسألهم بيسكوف من أين أتت هذه المعلومات.
فقال الصحافيون إنها من بيلاروسيا وغيرها، فقال بيسكوف:"لم أر ذلك، ولا أعرف".