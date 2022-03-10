الكرملين يؤكد أنه لا معلومات عن خطط لمحادثات جديدة مع أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، علمه بوجود خطط لعقد المزيد من المحادثات حتى اللحظة مع الجانب الأوكراني.



يأتي هذا بينما تستضيف تركيا محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا، بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

ووفقاً لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية، طلب الصحافيون من بيسكوف في مؤتمر صحافي التعليق على معلومات تفيد بأن المحادثات قد تتواصل اليوم الخميس أو غداً الجمعة، فسألهم بيسكوف من أين أتت هذه المعلومات.

فقال الصحافيون إنها من بيلاروسيا وغيرها، فقال بيسكوف:"لم أر ذلك، ولا أعرف".