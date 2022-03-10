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المجر تؤكد أن قطع النفط الروسي المفاجئ سوف يسبب فوضى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

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تقول شركة تكرير النفط المجرية "مول" إن قرار الاتحاد الأوروبي المحتمل بقطع النفط الروسي يجب أن يأخذ في الاعتبار التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقاً، حسبما قال عضو مجلس الإدارة جيورجي باكسا في مقابلة مع صحيفة بولس بيزنيسو في وارسو.

 

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن المقابلة قول باكسا إنه "لا ينبغي أن يحدث ذلك بناء على قرار سريع، لأننا سوف نخاطر بنقص خطير وفوضى وتداعيات على القطاع".

 

وأشار المسؤول إلى أن شركة مول سوف تلتزم بأي عقوبات، وهي مستعدة لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك إمداد مصافيها بالنفط عبر البحر الأدرياتيكي.

 

وأدان باكسا بشدة القرار الروسي بشأن الحرب مع أوكرانيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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