المجر تؤكد أن قطع النفط الروسي المفاجئ سوف يسبب فوضى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقول شركة تكرير النفط المجرية "مول" إن قرار الاتحاد الأوروبي المحتمل بقطع النفط الروسي يجب أن يأخذ في الاعتبار التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقاً، حسبما قال عضو مجلس الإدارة جيورجي باكسا في مقابلة مع صحيفة بولس بيزنيسو في وارسو.



ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن المقابلة قول باكسا إنه "لا ينبغي أن يحدث ذلك بناء على قرار سريع، لأننا سوف نخاطر بنقص خطير وفوضى وتداعيات على القطاع".

وأشار المسؤول إلى أن شركة مول سوف تلتزم بأي عقوبات، وهي مستعدة لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك إمداد مصافيها بالنفط عبر البحر الأدرياتيكي.

وأدان باكسا بشدة القرار الروسي بشأن الحرب مع أوكرانيا.