شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الروسي‭:‬ لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب نووية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس إنه لا يعتقد أن المواجهة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا ستفضي إلى حرب نووية.



وقال في مؤتمر صحفي عقب محادثات في تركيا مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، "لا أريد أن أصدق، ولا أعتقد، أن حربا نووية يمكن أن تبدأ".

وأضاف أن الشائعات حول هجوم روسي محتمل على جمهوريات البلطيق السوفيتية السابقة "تبدو أكاذيب قديمة".