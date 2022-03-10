رئيس بيلاروسيا يوجه قواته لمنع أي هجوم على القوات الروسية من الخلف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وجه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قواته، الخميس، لمنع أي هجوم على القوات الروسية من الخلف.



وكانت الرئاسة في بيلاروسيا أكدت منذ بدء النزاع، أن "القوات المسلحة للبلاد لا تشارك في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا".

يأتي هذا فيما قال مستشار بالرئاسة الأوكرانية، إن بلاده "ستستعيد السيطرة على منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014".

ذكرت وكالة أنباء بيلتا، الخميس، أن رئيس بيلاروسيا أصدر تعليمات لمتخصصين محليين بتأمين إمدادات الطاقة لمحطة تشرنوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا.

قالت أوكرانيا، الأربعاء، إن هناك خطرا من حدوث تسرب إشعاعي في تشرنوبيل بعد انقطاع الكهرباء عنها، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قالت إنها "لا ترى تأثيرا خطيرا على أمن" المحطة.

واتهمت روسيا القوات الأوكرانية بمهاجمة خطوط الكهرباء ومحطة فرعية تغذي محطة الطاقة النووية.

قال حرس الحدود البولندي اليوم الخميس إن 1.43 مليون شخص دخلوا بولندا من أوكرانيا منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية بأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وقال حرس الحدود على تويتر إن 117600 شخص عبروا الحدود أمس الأربعاء وحتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش اليوم كان نحو 22 ألفا قد عبروا الحدود.