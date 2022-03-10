دون إحراز أي تقدم.. انتهاء لقاء وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا بتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الخميس، أنه مستعد للاستمرار في الحوار مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، لتحرير أراضي بلاده، لكنه أعلن عدم "حدوث أي تقدم على صعيد وقف إطلاق النار".



وقال وزير الخارجية الأوكراني، في أعقاب لقاء مع نظيره الروسي في تركيا، إن "الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي كان سهلا وصعبا، لكن للأسف لا يمكننا وقف الحرب".

وتابع كوليبا: "أتيت أنا ونظيري الروسي إلى الاجتماع بتوقعات مختلفة، ولدينا مهمتين هما إقامة ممرات إنسانية والتوصل لهدنة 24 ساعة".

وأشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى أنهم "جاهزون للمسار الدبلوماسي والدفاع عن أراضينا على حد سواء".

واستطرد: "انطباعي هو أن روسيا ليست في موقف يسمح لها بإعلان وقف إطلاق النار"، لافتا إلى أن "قائمة مطالب نظيري الروسي تعني الاستسلام".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، إن "موسكو تؤيد إجراء أي اتصالات بشأن الأزمة الأوكرانية وتطوير سبل الخروج منها".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الغرب تسبب في هذا الصراع بإرغام أوكرانيا على الاختيار بين روسيا والغرب، سنحاول ألا نعتمد على الغرب مجددا".

وتابع: "أولئك الذين يزودون أوكرانيا بالسلاح والمرتزقة يجب أن يفهموا خطورة ما يفعلونه".

وبين أن "إنكار أمريكا لمسألة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا ليس مفاجأة بالنسبة لنا".