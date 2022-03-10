انطلاق فعاليات اليوم العلمي حول طرق العلاج أورام الكبد في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم العلمي، حول طرق العلاج المختلفة لعلاج أورام الكبد، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز أورام طنطا، بحضور استشاريين في أمراض الأورام بمركز أورام طنطا وجامعة طنطا.

وقال الدكتور حسام الاشطوخي، استشارى علاج الأورام ورئيس المؤتمر، أن ذلك يأتي بالتزامن مع انطلاق المبادرة الرئاسية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتوفير العلاجات الحديثة والموجهه ، لعلاج مرضى أورام الكبد.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اسلام صبرى مدير مركز أورام طنطا ، و بحضور الدكتورة مها خلف نائب مدير المركز، و الدكتور أحمد الصاوى نائب مدير المركز، والدكتورة وسام عبد المجيد نائب مدير المركز.