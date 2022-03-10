ضبط 3 أشخاص حجبوا 30 طن مواد غذائية عن الأسواق في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بالقاهرة حملات تموينية مكبرة؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول للمضاربة بأسعارها والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط صاحب مخزن سلع غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة؛ لقيامه بتخزين وحجب واحتكار السلع الغذائية والاتجار بها في السوق السوداء ورفع الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة وحيازة سلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها.

ضُبط بحوزة المتهم (13٫650 طن سلع غذائية "أرز – عدس – فول – دقيق" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

كما ضبطت الحملات (المسئول عن مخزن كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة)؛ لقيامه بتخزين وحجب واحتكار السلع الغذائية والاتجار بها في السوق السوداء ورفع الأسعار، بحوزته (8٫250 طن أرز – 6 طن سكر –ماكينة تعبئة وتغليف – 500 كيلو جرام أكياس فارغة وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

وضبطت الحملات (المسئول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، بحوزته (7٫150 طن دقيق بلدي مدعم مجهول المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد احتكارها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.