بينهم 6 سيدات.. ننشر أسماء مصابي انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 11 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري الإقليمي بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود مصابين وانتقال سيارات الإسعاف إلى محل الحادث.

تبين انقلاب سيارة أجرة إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن إصابة كل من: علياء صفوت عبدالواحد ٢٧ سنة برومشت، عمر السيد علي ٢٤ سنة مشطا طما سوهاج.

كما أصيبت منى عبد المنعم محمد 51 سنة، هدى أحمد عبد الفتاح ٥٢ سنة، إيهاب سعد قرني ٢١ سنة، سحر غريب ٥٢ سنة، زياد محمد إمام ٣٠ سنة، هايدي سيد أحمد ٢١ سنة، رضا سعد محمد الجزار ٦٠ سنة، محمود محمد إبراهيم منسي ٦٥ سنة، هانم سيد بدوي ٦٠ سنة جميعهم يقيمون مركز العياط.

جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.