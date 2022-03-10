جامعة بنها تعلن إغلاق باب التقدم للمشاركة في أول هاكاثون مصري للمدن الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت جامعة بنها إغلاق باب التقدم للمشاركة في أول هاكاثون مصري عن المدن الذكية، وذلك وفق مهلة التقديم السابق الإعلان عنها، والتي بدأت في السابع عشر من يناير الماضي واستمرت حتى الإغلاق الرسمي في الثامن من مارس الجاري، على أن تقام فعاليات الهاكاثون خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة أمازون ويب سيرفيسز.

وأشار الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، في تصريحات صحفية اليوم، إلى مشاركة 50 جامعة حكومية وخاصة وأهلية في فعاليات الهاكاثون يمثلهم 478 فريقًا، موضحًا أن الهاكاثون سوف يشهد تسابق جاد بين فرق من طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية للعمل على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل/المرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس/الجامعات الذكية.

واستكمل "سوسة" إنه خلال اليومين القادمين سيتم إدراج المشاركين في الهاكاثون على مقرر أساسيات الحوسبة السحابية المقدم من أكاديمية أمازون ويب سيرفيسز (AWS Academy Cloud Foundations)، حيث ستتمكن الفرق المشاركة من تجربة خدمات الحوسبة السحابية المختلفة عمليًا، كما سيتاح لهم تقديم المزيد من التفاصيل عن ابتكاراتهم ومهارات أعضاء الفريق -إذا لزم الأمر- من أجل زيادة فرصهم في التأهل للمرحلة النهائية من الهاكاثون.

من جانبه أكد الدكتور إسلام الشعراوي، المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة بنها، أهمية أن يتابع المشاركون في الهاكاثون بريدهم الإلكتروني من أجل قبول الدعوة المرسلة إليهم من جانب أكاديمية أمازون ويب سيرفيسز فور وصولها، مشيرًا إلى إنه في حالة عدم انضمام عضو واحد -على الأقل- من الفريق إلى أكاديمية أمازون ويب سيرفيسز فإن الفريق لن يتمكن من التأهل للمرحلة النهائية.