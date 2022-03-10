فيديو- موكب مهيب لرئيس إسرائيل في تركيا..وأسلوب استقبال أردوغان له يثير تفاعلا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لموكب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الذي وصل إلى العاصمة التركية، أنقرة، وأثار أسلوب استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له في مراسم رسمية بالمجمع الرئاسي، أمس الأربعاء، تفاعل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، حسبما نقلت سي إن إن عربية.

وتعد زيارة هرتسوج لتركيا هي الأولى لرئيس إسرائيلي منذ سفر الرئيس السابق شيمون بيريز إلى أنقرة في عام 2007.

توجه الرئيس الإسرائيلي، وبعد وصوله أنقرة، إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ثم إلى المجمع الرئاسي للقاء الرئيس التركي، حسبما أظهرت لقطات مصورة نشرتها وكالة أنباء الأناضول.

واتسمت علاقات البلدين بالتوتر على مدار العقد الماضي، بعد تعرضها لضربة كبيرة في عام 2010 حين اقتحم جنود إسرائيليون سفينة مرمرة، قافلة مساعدات تركية متجهة إلى قطاع غزة. وآنذاك، علّقت تركيا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.