فرنسا تتنبأ بجوع في العالم بسبب الوضع في أوكرانيا

اسماعيل عبد الحي - أشارت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن وزير الزراعة والغذاء الفرنسي جوليان دينورماندي، أن الوضع في أوكرانيا يهدد بإثارة أزمة غذاء عالمية هذا العام.

وأضاف الوزير بحسب ما نشرته صحيفة "لو فيجارو": " أن هناك دولا كثيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​تعتمد على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا".

وقال إن الأحداث الجارية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما سيكون له أيضا تأثير على علف الماشية.

وبحسب المنشور، فإن دولا مثل قطر ورواندا وقيرغيزستان ومصر تعتمد بنسبة 80٪ على إمدادات القمح من روسيا، بينما تعتمد تركيا على 70٪.

وفي هذا الصدد دعا السياسي الفرنسي إلى اتخاذ خطوات لتجنب أزمة الغذاء في العام ونصف العام المقبل.

سبوتنيك