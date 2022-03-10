"ماكدونالدز" و"كوكا كولا" و"ستاربكس" و"بيبسي" تعلق أعمالها في روسيا... التفاصيل

اسماعيل عبد الحي - رضخت "ماكدونالدز" و"كوكا كولا" و"ستاربكس" أمس الثلاثاء للضغط العام وعلقت عملياتها في روسيا، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال عملاق الوجبات السريعة "ماكدونالدز": "لا يمكننا تجاهل المعاناة الإنسانية التي لا داعي لها والتي تتكشف في أوكرانيا"، معلنة الإغلاق المؤقت لجميع مطاعمها البالغ عددها 850 في روسيا، حيث يعمل بها 62 ألف شخص.

وأعلنت "ستاربكس" و"كوكا كولا" و"بيبسي كولا" قراراتها الخاصة بوقف أو تقييد الأعمال في تتابع سريع.

وقالت شركة "بيبسي كولا" إنه على الرغم من وقف مبيعات مشروبها الرئيسي في روسيا، بالإضافة إلى "سفن أب" و"ميريندا"، فإنها ستستمر في تقديم منتجات مثل الحليب وأغذية الأطفال.

وقال رامون لاجوارتا الرئيس التنفيذي لشركة "بيبسي كولا" في بيان: "من خلال الاستمرار في العمل، سنواصل أيضا دعم سبل عيش 20000 موظف روسي و40.000 عامل زراعي روسي في سلسلة التوريد الخاصة بنا".

وقالت شركة "ستاربكس"، التي لديها 130 مقهى في روسيا، إن جميع العمليات بما في ذلك شحنات المنتجات سيتم تعليقها.

من جهته، أوضح فريق من جامعة ييل يحتفظ بقائمة من الشركات التي لها وجود كبير في روسيا، أن حوالي 290 شركة أعلنت الانسحاب من البلاد منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

ولا تزال حوالي 30 شركة متعددة الجنسيات على قائمة الشركات ذات الانكشاف الكبير على روسيا.

المصدر: أ ف ب