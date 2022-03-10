تقرير صادم.. اغتصاب امرأة كل 10 دقائق في البرازيل العام الماضي

اسماعيل عبد الحي - ارتفع عدد حالات اغتصاب النساء في البرازيل بنسبة 3.7% عام 2021 مقارنة بالعام السابق مع تسجيل 56098 حالة اغتصاب أي بمعدل حالة واحدة كل 10 دقائق، وفق تقرير "منتدى الأمن العام".

وحسب التقرير الذي نشره "منتدى الأمن العام" وهي منظمة غير حكومية، فإن البرازيل سجلت 1319 حالة قتل للإناث العام الماضي، أي بمعدل امرأة مقتولة كل 7 ساعات، في انخفاض طفيف بنسبة 2.7% مقارنة بعام 2020.

وأعلنت مديرة المنظمة سميرة بوينو في بيان أن "هذه البيانات تظهر الحاجة إلى التنفيذ العاجل للسياسات العامة للاستضافة والوقاية والقمع في مواجهة العنف ضد المرأة في البرازيل"، مؤكدة أنه "رغم الانخفاض الطفيف في عدد جرائم قتل النساء فإن الأرقام لا تزال مرتفعة للغاية"، إذ بلغ معدل وفيات النساء جراء جرائم قتل 1.22 لكل 100 ألف امرأة.

كما يظهر التقرير أن عدد حالات قتل النساء ازداد بشكل خاص من فيفري إلى ماي 2020، "في ذروة القيود" في بداية جائحة كوفيد-19.

روسيا اليوم