ما سبب تعطيل بيع نادي تشيلسي الإنجليزي؟

تم تعليق بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم بعد العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش وتجميد أصوله الخميس، على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا. وقالت وزارة المالية إن القيود "تنطبق على أي كيان يملكه أو يتحكم به رومان أبراموفيتش"، مضيفة "هذا يعني أن نادي تشيلسي لكرة القدم يخضع الآن أيضًا لتجميد الأصول بموجب العقوبات المالية البريطانية".



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