الكرملين يطلب من الجيش الروسي معلومات حول قصف مستشفى الأطفال بأوكرانيا

أعلن الكرملين الخميس أنه سيطلب من الجيش الروسي معلومات حول قصف مستشفى الأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، والذي تقول السلطات المحلية إنه تعرض لغارة روسية.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي "بالتأكيد سنسأل جيشنا عن هذا الأمر لأننا لا نملك معلومات واضحة عما حدث هناك. سيقدم جيشنا بعض المعلومات".
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