رويترز: الأثرياء الروس يلوذون بدولة عربية لإنقاذ أموالهم من العقوبات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ دقيقتين

كشفت وكالة رويترز أن الأثرياء الروس يسعون الى تحويل بعض ثرواتهم من أوروبا إلى الإمارات لحمايتها من العقوبات الغربية بعد غزو موسكو لأوكرانيا، بحسب مصادر مالية وقانونية، نقلت عنها الوكالة.

وتعرف دبي بأنها نقطة جذب للأثرياء في العالم، كما أن رفض الإمارات الانحياز سواء للحلفاء الغربيين أو لموسكو في الأزمة الأوكرانية أوعز للروس أن أموالهم ستكون في أمان.

ويبدو أن الامارات لا تريد الانضمام الى الدول الغربية في فرض العقوبات على موسكو، وتضييق الخناق عليها وذلك بعدما عمقت علاقاتها مع روسيا على مر السنين، ولم يصدر مصرفها المركزي أي إرشادات بشأن العقوبات الغربية، بحسب الوكالة.

في السياق، يسعى الأثرياء الروس إلى تحويل الأموال الموجودة الآن في سويسرا أو لندن الى دبي، بعدما فرضت الدولتان الاوروبيتان عقوبات على أفراد ومؤسسات روسية، بحسب ما ذكره مصرفي كبير في بنك خاص سويسري ومحام مطلع على الأمر.

وكشف المحامي المقيم في دبي أن شركته تلقت استفسارات من كيانات روسية حول السرعة التي يمكنها من خلالها نقل “أموال كثيرة للغاية” بمئات الملايين من الدولارات إلى الدولة الخليجية.

وقال خبير في إدارة الاستثمارات “الإمارات وسيط معقول، تبعد بضع ساعات بالطائرة ولا يوجد بها هيئة تنظيمية متواطئة بالكامل مع الهيئات التنظيمية الغربية”.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي ووزارة الخارجية الإماراتية على الفور على استفسار “رويترز” عن حجم تدفق الأموال الروسية على دبي.

الى ذلك، لفت مصدر مالي آخر إلى أن الروس الذين يواجهون اقتصادا متداعيا في الداخل يتطلعون أيضا لضخ أموالهم في استثمارات من بينها العقارات والصناديق التي لا تكشف أي معلومات عن الملكية.

ولطالما حظيت دبي، وهي وجهة سياحية عالمية، بشعبية بين الروس، الذين كانوا من بين أكبر زوار الإمارة ومشتري العقارات حتى قبل الحرب والعقوبات.

وعام 2018، استحدثت الإمارات برنامج تأشيرة ذهبية يمنح حاملها إقامة لمدة عشر سنوات في البلد وذلك للمستثمرين والمهنيين.