عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في ألبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانياأولتا جاجكا.



جرى خلال اللقاء - الذي عقد في أبوظبي - بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد وأولتا جاجكا مشاركة جمهورية ألبانيا في إكسبو 2020 دبي، ودور الحدث العالمي في فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي بين البلدين في العديد من القطاعات الواعدة.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة أولتا جاجكا، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين وتنمية أطر التعاون المشترك في العديد من المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.