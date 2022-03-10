شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تؤكد أن القوات الروسية لم تحقق تقدماً منذ أكثر من أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

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قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس، إن طابور القوات الروسية الضخم شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف لم يحقق تقدما يذكر منذ أكثر من أسبوع وإن خسائره مستمرة.



وقالت الوزارة في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيضطر مع تصاعد الخسائر البشرية إلى الاستعانة بقوات من مختلف أفرع القوات المسلحة الروسية وغيرها لتعويض الخسائر.

وأضافت أن الأيام الأخيرة شهدت تناقصاً ملحوظاً في النشاط الجوي الروسي عموماً في سماء أوكرانيا.