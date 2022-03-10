شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: لن نشارك بعد الآن في مجلس أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم، أن موسكو لن تشارك في تحويل مجلس أوروبا إلى منصة للنرجسية الغربية من جانب الناتو والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت في بيان، أن دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، غير الصديقة لروسيا، وباستغلال أغلبيتها المطلقة في لجنة وزراء مجلس أوروبا، الخليج 365 خط تدمير مجلس أوروبا والفضاء الإنساني والقانوني المشترك.

وأضافت الخارجية أن مسار الأحداث أصبح لا رجوع فيه ولا تعتزم روسيا تحمل هذه الأعمال التخريبية، التي يقوم بها الغرب الجماعي بما يتماشى مع فرض نظام قائم على القواعد ليحل محل القانون الدولي.

وأشارت إلى أن روسيا لن تشارك في تحويل مجلس أوروبا من قبل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى منصة أخرى للتعاويذ حول التفوق الغربي والنرجسية، حسب “سبوتنيك”.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء البولندي، أن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا أطلقت إجراءً لتعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا.