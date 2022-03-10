شكرا لقرائتكم خبر عن “فايننشال تايمز” تكشف عن مهمة الفريق الأمريكي السري في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت صحيفة “​فايننشال تايمز​”: إن واشنطن أرسلت فريقًا من الخبراء إلى أوكرانيا قبل أشهر من العملية العسكرية الروسية لمساعدتها على “مواجهة هجمات سيبرانية روسية، وفقًا للصحيفة.

وأكدت أن فريق الخبراء كان يضم عددًا من الجنود في القيادة الإلكترونية التابعة للجيش الأمريكي، ومتعاقدين مدنيين وبعض موظفي الشركات الذين يساعدون في الدفاع عن البنية التحتية الحيوية من نوع الهجمات الإلكترونية التي شنتها روسيا على أوكرانيا لسنوات”، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة ساعدت أوكرانيا على مدار سنوات في تعزيز دفاعاتها السيبرانية.

وذكرت الصحيفة أن “المسؤولين في أوكرانيا والولايات المتحدة، يحرصون على وصف عمل فرق الإرسال السيبراني بأنه دفاعي مقارنة بمليارات الدولارات من الأسلحة الفتاكة التي تدفقت على أوكرانيا لقتال الجنود الروس”.