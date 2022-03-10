شكرا لقرائتكم خبر عن “الدفاع الروسية”: دمرنا ٩٧ طائرة أوكرانية و107 مسيرة و986 دبابة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت ٩٧ طائرة حربية أوكرانية و107 مسيرة و986 دبابة منذ انطلاق العملية العسكرية.

وأضافت أنه تم تدمير 2911 من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء عمليتها، مؤكدة استمرار العملية العسكرية في ماريوبول والسيطرة على عدد من أحياء المدينة.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الكرملين، أن القوات الروسية لا تقصف أهدافا مدنية في أوكرانيا.

على صعيد آخر أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها أسقطت 4 طائرات سوخوي 25 روسية ومروحيتين خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت أن الجيش الأوكراني، يتصدى باستمرار لهجمات جوية وصاروخية روسية في منطقة كييف، محذرة من قصف جوي على المدينة مطلقة صفارات الإنذار.

من ناحيته أشار عمدة ميكولايف الأوكرانية أنه سبق للقوات الروسية وأن قصفت المدينة بقنابل عنقودية محرمة دوليًا، مؤكدًا أنه لن يتفاجأ إذا استخدمت القوات الروسية أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

وأكد مسؤول أمريكي أن ما بين 5 إلى 6 آلاف جندي روسي قتلوا منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

فيما كشت منظمة اليونيسف، أن أكثر من مليون طفل فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.