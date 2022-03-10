شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود البولندي: 1.4 مليون شخص عبروا الحدود من أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن حرس الحدود البولندي أن نحو مليون ونصف المليون شخص عبروا الحدود من أوكرانيا تجاه بولندا منذ 24 فبراير الجاري، وفقًا لـ”العربية”.

فيما أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين من أوكرانيا تخطى الـ 2 مليون شخص، من بداية الغزو الروسي في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.