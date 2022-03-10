شكرا لقرائتكم خبر عن ثوران بركان “ميرابي” الإندونيسي وفرار المئات من منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وكالة مواجهة الكوارث في إندونيسيا اليوم، أن بركان ميرابي العنيف ثار قاذفًا حممًا ورمادًا وسحبا ساخنة، على مسافة خمسة كيلومترات.

وأوضحت أن 253 من السكان في المنطقة المحيطة بالبركان في إقليم يوجياكارتا غادروا منازلهم في حين غطى الرماد بعض القرى، حسب “روتيرز”.

وأكدت في الوقت نفسه، أنه لم ترد أنباء عن إصابات أو قتلى حتى الآن، جراء البركان الذي انفجر الليلة الماضية وأاثر الرعب في قلوب السكان المحليين.

ويعتبر “ميرابي” أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا، حيث تم إدراجه بالفعل على ثاني أعلى مستوى تحذير من الكوارث، وكان آخر ثوران عنيف له عام 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصًأ.