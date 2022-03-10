شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من قصف جوي على كييف وإجلاء 10 آلاف شخص من محيطها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قامت الحكومة الأوكرانية، قبل قليل، بإجلاء 10,000 شخص من محيط كييف إلى داخل العاصمة، وفقًا لـ”العربية”.

وكانت سلطات كييف قد حذرت من قصف جوي على المدينة وأطلقت صفارات الإنذار.

وأظهرت الفيديوهات أمس أن القوات الروسية اقتربت من إيربين، وكانت على بعد 13 ميلاً من وسط كييف.

وتعرض مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول الساحلية في أوكرانيا إلى غارة جوية روسية، صباح اليوم، مما أدى إلى تهدمها وسقوط عدد من الإصابات.

وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن مصابين علقوا تحت الركام، ودعا زعماء الدول الغربية إلى فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا.