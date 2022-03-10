شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع البريطانية: انخفاض عدد الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها لاحظت انخفاضًا في عدد الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا، صباح اليوم.

وأضافت الوزارة أن الرتل الروسي العسكري شمال كييف يعاني رغم تحقيقه تقدمًا بسيطًا خلال أكثر من أسبوع، وفقًا لـ”رويترز”.

وأشارت إلى أن خسائر بوتين ستدفعه للقيام بعمليات انسحاب لتعويضها.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الخامس عشر على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها دول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا، وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، حظرًا أميركيًا تاريخيًا على واردات النفط الروسية في الثامن من مارس، في أحدث جولة من العقوبات ضد روسيا لحربها على أوكرانيا.