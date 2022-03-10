شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تستعيد السيطرة على مدينة ديرهاتشي شمال غربي خاركيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على مدينة ديرهاتشي شمال غربي خاركيف الواقعة أقصى شرق البلاد .

ويواصل الجيش الأوكراني الجمع بين تكتيكات الدفاع المتنقلة والعمليات الهجومية المضادة لتخفيف الضغط عن المدينة الرئيسية التي تعاني مع مدن تشيرنيهيف و سومي و ماريوبول من حصار من قبل القوات الروسية وقصف عنيف، إضافة إلى انقطاع تام للكهرباء والماء والخدمات الأساسية عن المدن المحاصرة.

فيما أفادت مواقع إلكترونية أوركانية، بأنه جرى فصل الكهرباء عن محطة تشيرنوبيل بسبب الأضرار التي لحقت بها.

وأعلنت مواقع أوكرانية إسقاط 56 مقاتلة روسية و82 مروحية منذ بدء الهجوم على أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن 35 ألف مدني على الأقل تم إجلاؤهم، الأربعاء، من مدن أوكرانية تحاصرها القوات الروسية.