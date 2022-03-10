شكرا لقرائتكم خبر عن “اليونيسف”: فرار أكثر من مليون طفل من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مديرة منظمة اليونيسف، أن أكثر من مليون طفل فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.
وأكد مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، أن عشرات المدنيين الأوكرانيين بينهم أطفال قتلوا، مشيرًا إلى أن القتل مستمر.
وأوضح أنه منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، قُتل نحو 3 أطفال أوكرانيين، وفقد نحو 350.000 طفل قدرتهم على الوصول إلى المدارس وإكمال دراستهم.
في الوقت نفسه، أشار الرئيس الأوكراني إلى أن 35 ألف مدني تم إخلاؤهم من مدن أوكرانية، مؤكدًا أن ما يفعله الروس في ماريوبول يتجاوز كل الفظائع.
وأكد الجيش الأوكراني، مقتل 3 بينهم طفل في قصف روسي استهدف منطقة تروستيانتس بمدينة سومي.
بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إجلاء أكثر من 179 ألف مدني، بينهم أكثر من 45 ألف طفل، منذ بداية العملية الخاصة، مؤكدة أن عملية فتح ممرات إنسانية وتنفيذ إجلاء مدنيين لم تسفر عن نتائج بسبب عدم التزام سلطات كييف بذلك.
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