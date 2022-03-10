انت الان تتابع خبر سعر صرف الدولار في مواجهة القضاء والبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد تأجيلها الى منتصف اذار الحالي البرلمان يترقب وبشدة قرار المحكمة الاتحادية في ما يخص دعوى سعر صرف الدولار وسط انتظار نيابي لمعالجات وزير المالية علي علاوي واجوبته التي وعد بتقديمها خلال سقف زمني لايتجاوز الشهر الى منتصف اذار الحالي النظر بدعوى سعر صرف الدولار أوجل بقرار من قبل المحكمة الاتحادية وسط حراك نيابي هو الاخر ينظرُ بسعرِ الصرف لكن وبعد دخول القضاء على الخط يترقب البرلمان قرار البت بالدعوى ومن بعدها سيكون له موقف حازم على حد قول نواب.والى حين قرار المحكمة الاتحادية بعض النواب بأنتظار اجوبة وزير المالية علي علاوي على بعض الاسئلة التي وجهت اليه في ما يخص تداعيات الصرف وتهريب العملة اضافة الى معالجته التي وعد بتقديمها خلال سقف زمني لايتجاوز الثلاثين يوما بحسب نواب.

الدولار وفقا للمعطيات امام مسارين الاول باتجاه القضاء والثاني نحو البرلمان وكلا الطريقين من المفترض ان يصلا بسعر الصرف الى حلول لم تتكشف بعد الى الان ان كانت صوب التخفيض او الابقاء على الصرف كما هو عليه.

