بدء الاجتماع بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني

ويأتي هذا الاجتماع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بعد أن أجرى تشاوش أوغلو في وقت سابق من اليوم لقاء منفصلا مع كل من كوليبا ولافروف، وفق وسائل إعلام روسية.

وهذا اللقاء، هو الأول على المستوى الوزاري بين موسكو وكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أسبوعين، وسبقته ثلاث جولات من المفاوضات بين وفدي الطرفين في أراضي بيلاروس.