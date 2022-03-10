دولة الإمارات تساهم بـ85 مليون دولار للتصدي للتحديات الإنسانية بمنطقة القرن الأفريقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، مساهمتها بمبلغ 85 مليون دولار أمريكي، لدعم العمليات الإنسانية في إثيوبيا.



وبالتنسيق مع "صندوق الإغاثة لمواجهة المجاعة"، سيتم دفع المساهمة إلى عدد من الوكالات، ويشمل ذلك "برنامج الأغذية العالمي" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" و"منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

جاء الإعلان خلال الإحاطة التي قدمها وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس بشأن الجفاف في القرن الأفريقي.

وقال الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة بالإمارات، في هذا الصدد:" تولي دولة الإمارات أهمية بالغة لضمان استقرار منطقة القرن الأفريقي، حيث أدت تداعيات تغير المناخ في المنطقة إلى تفاقم الوضع الإنساني. لذا، فإن الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا اليوم، سيضمن جاهزية الوكالات الإنسانية لدعم الأقاليم التي تحتاج إلى مساعدة عاجلة".

وتأتي مساهمة دولة الإمارات كجزء من الجهود المبذولة في مجال الأعمال الإنسانية حيث سبق أن قام "الهلال الأحمر الإماراتي" و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" بتسيير جسر جوي وتحريك سفينة اغاثة لإيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص المتضررين من الجفاف في الصومال.