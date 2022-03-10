شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. البرهان يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، إلي دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.



وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، فإنه كان في وداع البرهان بمطار الخرطوم الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي على يوسف.

ويرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف على الصادق، وزير المالية والتخطيط الاقتصادى المكلف جبريل إبراهيم ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم علي مفضل.