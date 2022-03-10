لخروج المدنيين من سومي.. أوكرانيا تخطط لفتح 3 ممرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تخطط السلطات الأوكرانية لفتح 3 ممرات للفرار من منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا اليوم الخميس، وفقاً لرئيس الإدارة المحلية دميترو جيفيتسكي.



ومن المقرر أن تقود الممرات الأشخاص الفارين إلى بر الأمان في بولتافا بوسط أوكرانيا (حوالي 170 كيلومتر جنوب سومي) حسبما جيفيتسكي على تليغرام، وأضاف أنه من المقرر وقف إطلاق النار في الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.

وتحاصر القوات الروسية سومي، بحسب وزارة الدفاع البريطانية، وقال جيفيتسكي إن ما يقرب من 50 ألف شخص غادروا سومي يومي الثلاثاء والأربعاء.