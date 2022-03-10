خلال تسعة أيام.. 1207 قتيلاً في ماريوبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس بلدية ماريوبول الأربعاء، أنّ 1207 مدنيين قتلوا في المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا خلال الحصار الذي تفرضه عليها القوات الروسية منذ تسعة أيام.



وفي فيديو له على تطبيق تلغرام قال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشنكو: "تسعة أيام من الحصار المفروض على ماريوبول، تسعة أيام من القصف المستمر للسكان المدنيين، منذ تسعة أيام يعيش نصف مليون شخص من دون كهرباء أو ماء أو تدفئة أو اتصالات، منذ تسعة أيام المدينة معزولة عن العالم الخارجي، 1207 قتلى مدنيين في ماريوبول".

ورداً على سؤال بهذا الشأن، قالت الرئاسة الأوكرانية لوكالة فرانس برس: "ليس لدينا الرقم الدقيق، لكنّه بصورة أولية صحيح".

وقال رئيس البلدية: "لن نسامح أبداً، لن ننسى أبداً، نحن صامدون، نحن شعب ماريوبول"، في حين ترزح المدينة تحت وطأة قصف عنيف للجيش الروسي طاول الأربعاء مستشفى للأطفال.

وتضمّ هذه المدينة الصناعية ميناء رئيسياً لأوكرانيا على بحر آزوف، وكان عدد سكانها يتخطى 450 ألف نسمة قبل بدء الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط).