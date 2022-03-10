بريطانيا تؤكد أنه حان وقت المزيد من الشدة مع بوتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الغرب اليوم الخميس، إلى مزيد من الشدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتدميره "بنية الأمن العالمي" بغزوه أوكرانيا، وإلى تشديد العقوبات.



وفي اليوم الثاني من زيارة للولايات المتحدة ستقول تراس في كلمة تم نشر مقتطفات منها أمام مركز (مجلس الأطلسي) للأبحاث إنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا يتعين على الغرب عدم السماح مجدداً أبداً "بمرور مثل هذا العدوان دون محاسبة".

وأشارت تراس إن بوتين انتهك "قواعد التعايش المتمثلة في السيادة والديمقراطية وميثاق الأمم المتحدة، لقد دمر بنية الأمن العالمي".

ووصفت غزو أوكرانيا بأنه "تحول نوعي" يرقى لحجم هجوم الحادي عشر من سبتمبر (أيلول).

وفرضت بريطانيا عقوبات على أفراد وكيانات من روسيا، وتعهدت بخفض واردات النفط الروسية ومنع الشركات الروسية من طرح أدوات دين وأسهم في مراكزها المالية.

ودعت تراس إلى "تكثيف الضغط العالمي على بوتين"، مضيفة "يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك في العقوبات، نريد وضعاً لا يمكنهم فيه الوصول إلى أموالهم، ولا يمكنهم تسوية مدفوعاتهم، ولا يمكن أن تتدفق تجارتهم، ولا يمكن لسفنهم أن ترسو ولا تستطيع طائراتهم الهبوط".