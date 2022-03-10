الولايات المتحدة تسرع إصدار تراخيص شحن الأسلحة النارية والذخيرة لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسرع عمليات معالجة طلبات الأمريكيين لتصدير أسلحة نارية وذخيرة لأوكرانيا.



ويجمع الأمريكيون أسلحة لأوكرانيا بعدما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه إلى الدفاع عن بلدهم في مواجهة القوات الروسية الغازية وتعهد بتسليحهم.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها فرضت قيوداً على الصادرات إلى روسيا "لإضعاف قدرتها على مواصلة العدوان العسكري" وإنه يجب على الأمريكيين مراجعة اللوائح لمعرفة ما إذا كانت هناك ضرورة للحصول على ترخيص لتصدير أسلحة نارية معينة إلى أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الوزارة: "الوزارة تسرع عملية معالجة طلبات تصدير أسلحة نارية وذخيرة لأوكرانيا بموجب العمليات والسلطات القائمة".

وتبرع الأمريكيون بآلاف الدروع الواقية للبدن وملايين الأعيرة النارية استجابة لمناشدات أوكرانيا.

ويجب على المتبرعين بالمعدات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية اجتياز اشتراطات ترخيص التصدير الأمريكية فيما يتعلق بعناصر مثل السترات الواقية من الرصاص من الدرجة العسكرية.

وقال أمريكيان يشحنان إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إنهما لاحظا سرعة صدور الموافقات على تراخيص التصدير.