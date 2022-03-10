شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على خسائر روسيا وأوكرانيا بعد أسبوعين من الحرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ15، أعلن طرفا الصراع تكبيد بعضهما البعض خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.



لكن الأرقام المعلنة من الجانبين تضاربت كالعادة، في حين لم تعلن روسيا عن أي حصيلة للخسائر في صفوفها، منذ 2 مارس/آذار الجاري، واكتفت فقط بإعلان خسائر الجانب الأوكراني

في المقابل يعلن الجانب الأوكراني عن خسائر في صفوف المدنيين والجيش الروسي، دون الإفصاح عن حصيلة قتلى جيشه.

لكن التقديرات التي يعلنها الجانبين وخاصة الأوكراني يرى البعض أنها تحتوي على نوع المبالغة مقارنة بالتقديرات الغربية والأممية لأعداد الضحايا في الجانبين.

فيما استمرت أزمة النازحين واللاجئين الفارين من الحرب داخليا وإلى دول الجوار، في التفاقم على مدار الأسبوعين.

لم تزد حصيلة الخسائر التي أعلنتها روسيا رسميا في صفوفها عن تلك التي أفصحت عنها وزارة الدفاع الروسية، في 2 مارس/آذار، والتي أكدت فيها مقتل 498 وإصابة 1597 من العسكريين الروس أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وحول الخسائر التي أعلنتها روسيا في صفوف أوكرانيا، فقد أظهرت الحصيلة بحسب آخر إحصائية نحو 2870 قتيلا وحوالي 3700 جريحا، إضافة إلى أسر 572 عسكريا أوكرانيا.

كما أسفرت الضربات، بحسب وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير 5881 موقعا، و39 منظومة مضادة للجو من طرازات "إس-300" و"بوك إم-1" و"أوسا"، إلى جانب إلى 52 محطة رادار.

بالإضافة إلى تدمير 62 طائرة أوكرانية، إضافة إلى 953 دبابة وآلية مدرعة، و101 منظومة دفاع صاروخية و217 مدفعا ميدانيا، و336 قطعة من العربات العسكرية الخاصة و84 طائرة مسيرة، و90% من المطارات العسكرية الأوكرانية.

وفي صفوفها، أعلنت أوكرانيا، رسميا، مقتل 1170 مدنيا على الأقل في مدينة ماريبول، و170 شخصا في منطقة خاركيف، منذ العملية العسكرية الروسية.

وقدرت أوكرانيا، خسائرها في البنية التحتية، بأكثر من 10 مليارات دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بحسب وزير البنية التحتية في أوكرانيا أوليكسندر كوبراكوف.

وفي الجانب الروسي، أظهرت آخر حصيلة أعلنتها وزارة الدفاع الأوكرانية، تدمير 81 مروحية و317 دبابة وألف مدرعة و120 قطعة مدفعية و28 مركبة دفاع جوي و56 منصة إطلاق صواريخ من طراز "جراد"، و60 شاحنة و7 طائرات مسيرة عملياتية و3 سفن.

فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قتل أكثر من 12 ألف جندي روسي، بالإضافة إلى إسقاط 130 طائرة ومروحية بينهم 49 طائرة مقاتلة و81 مروحية روسية.

وكشفت أحدث حصيلة للأمم المتحدة بلوغ عدد الضحايا من المدنيين إلى 1424 منذ بدء الصراع في أوكرانيا قبل أسبوعين، وذلك بتسجيل 516 قتيلا و908 مصابين، لكنه يعتقد أن الأرقام الحقيقية "أعلى بكثير".

وتسبب النزاع في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في القارة الأوروبية، مع بلوغ عدد اللاجئين إلى الخارج أكثر من مليوني شخص، ولا سيما إلى بولندا، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وتتوقع أوروبا أن تستقبل 5 ملايين لاجئ. وميدانياً، من المرجح أن يؤدي تكثيف القصف على العديد من المدن الأوكرانية إلى زيادة عدد القتلى المدنيين المحاصرين.