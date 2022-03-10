وكالة روسية: موسكو لن تشارك بعد الآن في المجلس الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت موسكو، الخميس، أنها لن تشارك بعد الآن في المجلس الأوروبي، بحسب وكالة "إيتار تاس" الروسية.



وكان رئيس المجلس ألاوروبي شارل ميشيل، أعلن في 25 فبراير/شباط الماضي، تعليق عضوية روسيا.

ويمنع هذا القرار مشاركة الوفود الروسية في المؤتمرات الأساسية، على أن يسري القرار بشكل فوري.

وبحسب ما جاء في بيان صادر عن المنظمة، فإن "القرار لا يشمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تعتبر الذراع القضائية للمجلس، إذ ستتابع عملها لناحية حماية المواطنين الروس".

ومجلس أوروبا منظمة دولية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون ناشطة داخل المنطقة الأوروبية وتضم 47 عضواً.