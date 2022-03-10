شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن التنسيقية يدعو لتوصيل معاش كبار السن للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن يتم توصيل معاش كبار السن إلى منازلهم تسهيلا عليهم وتقديرا لهم على جهودهم التي تقدموا بها لبلد.

دعوة النائب أحمد فتحي جاءت خلال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين في لجنة التضامن بمجلس النواب، حيث بدأت لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، مؤخرا.

توافق مع هذا الرأي المستشار أمجد عارف مستشار وزير الطيران المدني، مقترحا أن يتم التنسيق بين وزارة التضامن والبنوك المصرية على توفير خدمة توصيل المساعدة المالية التي تقرها وزارة التضامن أو المعاش إلى المسن مقابل مبلغ مالي حد أقصي 100 جنيه، مشيرا إلى أن هناك خاصية من البنوك حي تقدم بتقديم خدمات متنقلة.

جدير بالذكر أن لجنة التضامن تناقش مشروع قانون حقوق المسنين وسط حضور تمثيل حكومي كبير حيث يتواجد ممثلين من وزارة العدل و ممثل عن البنك المركزى وممثل عن وزارة التضامن وممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل عن وزارة التعليم العالى، وممثل عن وزارة النقل وممثل عن وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات وممثل عن وزارة الثقافة وممثل عن وزارة الإسكان وممثل عن الهيئة الوطنية للإعلام وممثل عن وزارة الطيران المدنى وممثل عن وزارة التنمية المحلية وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة الآثار، وذلك لاستطلاع رأيهم عن القانون.