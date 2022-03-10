"خنافة على ثمن المشاريب".. مشاجرة بالأسلحة النارية على مقهى بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب عامل وطفل بطلقات نارية متفرقة بالجسد، اليوم الخميس، في مشاجرة بسبب الخلاف على ثمن المشروبات بمقهى، بمدينة البلينا جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل المصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا بلاغًا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "محمود. ا" 27 عامًا عامل بمقهى مصابًا بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالذراع الأيسر، "محمد. ا" 13 عامًا عامل بمقهى مصابًا بطلق ناري في الساق اليسرى، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثان "شهاب. م" 20 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز.

وبسؤال طرفي المشاجرة أفادوا باعتداء كل منهما على الآخر بالضرب والسب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابتهما؛ بسبب خلاف على ثمن مشروبات بالمقهى.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.