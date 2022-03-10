غرق عامل في نهر النيل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

غرق عامل اليوم الخميس، في نهر النيل عقب سقوطه في المياه أثناء مروره على حافته، بدار السلام جنوبي محافظة سوهاج، جرى انتشال الجثة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "الريس. م" 40 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز جثة هامدة، ادعاء غرق.

وأفاد ابن عمه "هاني. ع" 40 عامًا حاصل على دبلوم بأنه أثناء تواجد المذكور على حافة نهر النيل بذات الناحية انزلقت قدميه وسقط داخل المياه، ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.