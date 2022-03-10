البنك الدولي يحذّر: الحرب الأوكرانية قد تؤجج الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 35 دقيقة

بدأت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا تظهر في العالم كله، ففيما تغرق أوكرانيا في أتون النار العسكرية، بدأت دول العالم تتلمس التداعيات الاقتصادية لهذا النزاع، لعل أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومشتقات النفط، اذ تعد أوكرانيا واحدة من أكبر المصدّرين للقمح والزيوت والحبوب وغيرها من المواذ الغذائية الأساسية.

في هذا الاطار، حذّر البنك الدولي، الخميس، من احتجاجات وأعمال شغب، مشابهة لأحداث الربيع العربي التي انتشرت بعدة دول منذ عام 2011، بسبب التضخم الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت كارمن راينهارت، رئيسة الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، أن “ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يفاقم مخاوف الأمن الغذائي القائمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد يؤدي لاضطرابات اجتماعية”، مؤكدة في مقابلة مع رويترز انه “ستكون هناك تداعيات مهمة على دول بالشرق الأوسط وأفريقيا، لأنها تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي”.

وعزت راينهارت جزءا من أسباب اندلاع أحداث “الربيع العربي” الى انعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى زيادة الانقلابات في بعض الدول خلال العامين الماضيين.

وبدأت احتجاجات الربيع العربي عام 2011 في تونس، ثم امتدت إلى خمسة بلدان أخرى هي ليبيا ومصر واليمن وسوريا والبحرين، وفقا لرويترز.

ومن الممكن أن تؤدي “الزيادات المفاجئة” في أسعار الغذاء، إلى اضطرابات اجتماعية مثلما حدث في 2007-2008 (خلال الأزمة الاقتصادية العالمية)، ثم مجددا في 2011، عندما ارتبطت أحداث شغب في أكثر من 40 دولة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

في هذا السياق، تستضيف ألمانيا، الجمعة، اجتماعا عبر الإنترنت، لوزراء زراعة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، لمناقشة تداعيات الغزو، وسط مخاوف متزايدة تتعلق باستقرار أسواق الغذاء.

وذكر البنك الدولي الشهر الماضي، بعد أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أن أسعار السلع الزراعية زادت بنسبة 35 في المئة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع بسبب الحرب، نظرا لأن روسيا وأوكرانيا من كبار مصدري القمح والذرة والشعير وزيت عباد الشمس (دوار الشمس).

وكان البنك قد حذّر من أن التداعيات قد تكون قاسية، خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستورد بلدان مثل مصر، نحو 80 في المئة من القمح الذي تحتاجه، من أوكرانيا وروسيا، وموزامبيق أيضا على سبيل المثال تعتبر “مستوردا كبيرا” للقمح والزيت.

ويقول خبراء إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قد يساهم بزيادة ديون العديد من البلدان منخفضة الدخل، وهناك نحو 60 دولة تعاني من “ضائقة الديون”.