روسيا تنفي قصف مستشفى للأطفال في ماريوبول

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - مارس - 2022 8:50 صباحًا

نفت روسيا الاتهامات التي وجهتها أوكرانيا بأن القوات الروسية قصفت مستشفى للأطفال في ماريوبول، واصفة إياها بـ”الأخبار الكاذبة”.

وقالت روسيا إن المبنى كان مستشفى سابق للولادة، تسيطر عليه القوات الأوكرانية منذ فترة طويلة.

وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي على تويتر: “هكذا تولد الأنباء الكاذبة”.

الى ذلك، أفاد بوليانسكي بأن روسيا حذرت يوم السابع من آذار من أن المستشفى تحول إلى كيان عسكري يطلق منه الأوكرانيون النار، حسبما نقلت “رويترز”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اتهم روسيا بتنفيذ إبادة جماعية بعد أن قال مسؤولون أوكرانيون إن طائرة روسية قصفت مستشفى للأطفال أمس الأربعاء.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن نشاط المقاتلات الروسية في أجواء أوكرانيا يشهد تراجعًا ملحوظًا، مشيرة الى أن القوات الروسية تتقدم في بعض المناطق لكنها تتعرض لخسائر.

كذلك كشفت أن خسائر بوتين ستدفعه للقيام بعمليات انسحاب لتعويضها.