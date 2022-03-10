مجلس النواب الأميركي يقر حظر شراء النفط الروسي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - مارس - 2022 7:24 صباحًا

أقرّ مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، مشروع قانون لمنع واردات الطاقة الروسية، بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأيد مشروع القانون الذي يتضمن حظراً على واردات الطاقة الروسية، ويسمح لإدارة جو بايدن بمعاقبة المسؤولين الروس المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، 414 نائباً.

كما يوجه المشروع إلى “استخدام صوت وتأثير” الولايات المتحدة للضغط من أجل تعليق عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية.

من جهة أخرى، صوت مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون يشمل تقديم مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا التي تواجه غزوا روسيا، إلى جانب إنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة الأميركية حتى 30 من سبتمبر/ أيلول.

وأقر المجلس الإنفاق بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأحال التشريع إلى مجلس الشيوخ الذي يعتزم التحرك قبل مهلة تنتهي منتصف ليل الجمعة عندما ينتهي أجل التمويل الحالي للحكومة.

وتهدف المساعدات المخصصة لأوكرانيا إلى المساعدة في تعزيز جيشها في معركته مع القوات الروسية وتقديم دعم إنساني للمواطنين بما يشمل ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في الخارج بالفعل.

وأشارت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى أن المساعدات البالغ قدرها 13.6 مليار دولار ليست على الأرجح سوى جزء يسير من جهود أكبر بكثير.

وقالت للصحافيين في مؤتمر صحافي أسبوعي “سيتعين علينا جميعا بذل المزيد” لمساعدة أوكرانيا في الأسابيع أو الشهور القادمة وعلى المدى البعيد لمساعدتها في إعادة البناء.

وكانت تشير بشكل أساسي إلى الولايات المتحدة وشركائها في حلف شمال الأطلسي.