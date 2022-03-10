شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا إلى تركيا لبدء المباحثات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت مدينة انطاكية التركية اليوم، وصول وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا لبدء المباحثات.
وأكد الوفد الروسي للمحادثات مع أوكرانيا، أن موسكو لن تتنازل عن نقطة تفاوض واحدة.
من ناحيته وصف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، التوقعات من المفاوضات مع وزير الخارجية الروسي بـ”المتحفظة”، لافتًا إلى أنه لا يعلق آمالًا كبيرة على المفاوضات مع الروس، ويتعامل معها بضبط النفس.
وأوضح أنه من مصلحة أوكرانيا، وقف إطلاق النار وتحرير الأراضي والنقطة الثالثة هي حل جميع القضايا الإنسانية، مؤكدًا أنه يذهب إلى هذه المفاوضات بموقف قوي، وينوي الضغط إلى أقصى حد لصالح بلاده .
في الوقت نفسه أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن قصف مستشفى دليل قاطع على أن ما يجري إبادة بحق الأوكرانيين، مطالبًا الأوروبيين بتشديد العقوبات على روسيا حتى تعجز عن مواصلة حربها.
وكشف الأمين العام للأمم المتحدة، أن هجوم اليوم على مستشفى في ماريوبول الأوكرانية مروع، وأن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر للحرب ويجب أن يتوقف هذا العنف.
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